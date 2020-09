Regionali, Salvini: "Da Veneto trionfo democrazia che stupirà il mondo"

"Non vedo l'ora che arrivino le elezioni regionali e comunali del 20-21 settembre: da Venezia e dal Veneto arriverà un trionfo di democrazia che stupirà tutto il mondo". Così Matteo Salvini, leader della Lega, durante un comizio sull'isola di Murano, a Venezia. "Quando il 3 ottobre il giudice mi dirà se mi ritengo colpevole o innocente", in occasione del processo sul caso Gregoretti, "io mi dichiarerò colpevole di aver difeso l'Italia e gli italiani", aggiunge l'ex ministro dell'Interno.