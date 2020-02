Regionali, Salvini: Centrodestra sarà unito ma serve tempo

di mad

Milano, 14 feb. (LaPresse) - "Arriveremo a una soluzione condivisa, il centrodestra è unito, ma se serve una settimana in più per ascoltare una persona in più ce la prenderemo". Così il leader della Lega, Matteo Salvini, intervistato su Radio24, parlando delle candidature per le elezioni regionali.

