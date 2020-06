Regionali, Salvini: "Centrodestra compatto e unito grazie alla Lega"

"Per la prima volta dopo 50 anni il centrodestra è unito mentre vedo gli amici del centrosinistra litigiosi e preoccupati". Così Matteo Salvini parlando con i giornalisti a Santa Croce sull'Arno insieme alla candidata governatrice del centrodestra per la Toscana, Susanna Ceccardi. "Per la prima volta grazie alla Lega il centrodestra è unito e offre un sindaco come governatore. Susanna ha fatto bene a Cascina e ha mantenuto le promesse. Sarà il sindaco di tutti i toscani", ha aggiunto il leader del Carroccio secondo cui "la partita in Toscana è aperta per la prima volta dopo 50 anni".