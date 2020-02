Regionali, Salvini al Centro Destra: "No a egoismi di partito, scegliamo la squadra migliore"

(LaPresse) "Scegliamo le squadre migliori. In Campania come in Puglia, come nelle Marche come in Liguria, come in Val D’Aosta. Scegliamo le squadre migliori". Queste le parole di Matteo Salvini parlando della scelta dei candidati in vista delle regionali. "Mi sembra che qualcuno sia un po’ troppo chiuso nel proprio egoismo di partito. Se dovessimo ragionare per egoismi di partito, chi ha il 30% di voti? Allora potrei imporre e disporre, ma non sono fatto così. Scegliamo le squadre migliori, però anche gli altri dovrebbero praticare l'umiltà", ha dichiarato il leader della Lega da Napoli dove è impegnato nella campagna elettorale.