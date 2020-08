Regionali, Ricci (Pd): Chi vuole difendere Conte lavora per unità

di ddn/abf

Roma, 19 ago. (LaPresse) - "Non dobbiamo essere ipocriti. Conte ha usato parole chiarissime. A Meloni e Salvini non interessa nulla delle Marche e della Puglia, interessa solo vincere le regionali per dare una botta al governo. Chi vuole difendere Conte lavora per l'unità, chi non lo vuole difendere non lavora per l'unità". Così Matteo Ricci, sindaco di Pesaro ed esponente dell'esecutivo nazionale del Pd - che sta seguendo la trattative sull'alleanza con i 5Stelle nelle Marche - parlando con LaPresse proprio del peso dell'alleanza sull'esecutivo giallorosso-viola. "Non è può essere solo responsabilità Pd la vittoria delle regionali, se questa influenzerà la forza del governo" aggiunge.

