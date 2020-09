Regionali, Morra: De Luca risulta presentabile a tutto tondo

di dab

Roma, 17 set. (LaPresse) - "Il presidente Vincenzo De Luca risulta ad oggi presentabile, a tutto tondo, per quanto consta dal lavoro analitico effettuato sia dalla Ddaa sia dalla commissione parlamentare Antimafia. Altrimenti non avrei avuto nessun problerma a permettergli la possiblità di bissare un video in cui apostrofava in maniera irrispettosa la precedente presidente, l'onorevole Rosy Bindi, che aveva semplicemente fatto il suo lavoro". Lo dice l presidente dell'organismo bicamerale, Nicola Morra.

