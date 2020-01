Regionali, Meloni: Salvini non vorrebbe Fitto e Caldoro? Vedremo, parola si rispetta

di scp

Milano, 30 gen. (LaPresse) - "Vedremo se Salvini lo dichiarerà" di non volere Fitto e Caldoro come candidati in Puglia e Campania. "I patti una volta che si fanno si rispettano", ha rimarcato, "da donna di destra per me la parola è sacra, non ho motivo di dubitare della parola di Salvini e lui non ha motivo di dubitare della mia".

