Regionali, Meloni: Fitto e Aquaroli migliori candidati, non logorarli

Roma, 21 feb. (LaPresse) - Sulle prossime candidature alle elezioni regionali "io aspetto una parola definitiva dalla Lega, soprattutto, perché Forza Italia si è espressa in maniera abbastanza chiara, e non voglio far polemica. Ma credo sia giusto fare chiarezza. I patti vanno onorati e io mi fido di Matteo Salvini". il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, ai microfoni di #PoliticaPress, il videoforum di approfondimento politico di LaPresse. "Per vincere servono i migliori e io voglio vincere - aggiunge -. Quando propongo un nome faccio tutte le verifiche del caso, e Raffaele Fitto e Francesco Acquaroli nelle Marche sono due ottimi candidati". Inoltre, "non capisco quale siano le ragioni per cui la Lega prende tempo, credo sia figlio di questioni territoriali, che comprendo, e per questo non faccio polemica. Io dico solo di cominciare cominciamo a fare campagna elettorale e non logoriamoli".

