Regionali, Meloni: C.destra come grande famiglia, soluzione si trova

di egr

Roma, 20 feb. (LaPresse) - "Il centrodestra è prontissimo e le fibrillazioni del centrodestra sono soprattutto una invenzione giornalistica. Come in tutte le squadre, come in tutte le grandi famiglie ci sono cose sulle quali si può discutere, ma alla fine si trova sempre una soluzione. Lo abbiamo dimostrato in passato, è quello che accadrà anche in questo caso per quello che riguarda le regionali e sono assolutamente certa che quando in Italia tornerà la democrazia, speriamo il prima possibile, il centrodestra vincerà le elezioni compatto e governerà 5 anni". Così la leader di Fdi Giorgia Meloni, prima del suo intervento agli stati generali della professione dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, in corso a Roma.

