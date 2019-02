Regionali, la Sardegna vota per il nuovo presidente

Nei giorni della protesta dei pastori per il crollo dei prezzi del latte, la Sardegna è chiamata al voto per eleggere un nuovo presidente e rinnovare il consiglio regionale. Aperti solo oggi, fino alle 22, gli oltre 1800 seggi allestiti in tutti i comuni dell'isola. Lunedì mattina al via lo spoglio. Sono sette i candidati in corsa per la poltrona di governatore, ma la partita si gioca a tre. Una sfida, quella sarda, che arriva dopo quella in Abruzzo, che ha visto il centrodestra tornare alla vittoria con il candidato Gianni Marsilio.