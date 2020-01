Regionali in Emilia-Romagna, Borgonzoni al voto a Bologna

Urne aperte fino alle 23 di stasera per le elezioni regionali in Emilia-Romagna. Nella "Regione Rossa", che ha catalizzato il dibattito politico nazionale delle ultime settimane, la sfida principale è tra il governatore uscente, Stefano Bonaccini, appoggiato dal Pd e e la candidata del centro-destra Lucia Borgonzoni, che ha votato in un seggio di Bologna.