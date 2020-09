Regionali, Gualtieri: Non avranno impatto sul governo

di dab

Roma, 6 set. (LaPresse) - "Stiamo parlando di elezioni importantissime per i cittadini delle regioni, non di politiche. Non avranno un impatto sul governo". Così il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, alla Festa del Fatto Quotidiano.

