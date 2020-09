Regionali, Gualtieri: Credo anche elettori M5S sceglieranno progressisti

di dab

Roma, 6 set. (LaPresse) - "A queste elezioni regionali mi sembra evidente la polarizzazione, in cui si contendono la uida deelle regioni la destra populista e le forze progressiste. In un solo caso c'è un candidato comune, ma credo che ovunque gli elettori, anche del M5S, faranno la scelta giusta che è quella del campo progressista. Poi in alcune regioni è possibile il voto disgiunto, che facilita". Così il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, alla Festa del Fatto Quotidiano.

