Regionali, Gualtieri: Bella giornata per democrazia, avanti con riforme

di fct

Milano, 21 set. (LaPresse) - "In una bella giornata per la democrazia italiana vincono De Luca, Emiliano e Giani e il Pd guidato da Zingaretti. Ora al lavoro per rilanciare l'Italia e completare le riforme dopo il successo del Sì al referendum". Lo scrive su Twitter il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri, commentando i risultati delle elezioni.

