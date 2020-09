Regionali, Giani: In Toscana apporto Iv fondamentale

di fbg/scp

Firenze, 23 set. (LaPresse) - "Italia viva ha dato un apporto fondamentale alla campagna elettorale". Lo ha detto Eugenio Giani, che alla guida di una coalizione di centrosinistra ha ottenuto l'elezione alla presidenza della Regione Toscana, nel corso della festa a Firenze, al Nelson Mandela Forum, per celebrare la sua vittoria con il segretario nazionale del Pd Nicola Zingaretti e il leader di Italia Viva Matteo Renzi. Giani ha poi anticipato l'ingresso in Giunta di un rappresentante della lista Sinistra civica ecologista, che per poche centinaia di voti non hanno raggiunto il quorum per l'ingresso in Consiglio regionale.

