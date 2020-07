Regionali, fonti governo: Preferenza genere, approfondimenti su Puglia

di dab

Roma, 29 lug. (LaPresse) - "In merito alla normativa sulla doppia preferenza di genere per le elezioni regionali in Puglia, sono in corso ulteriori approfondimenti ma è intenzione del governo andare avanti per raggiungere la piena attuazione delle norme nazionali". È quanto si apprende da fonti di governo al termine del Consiglio dei ministri.

