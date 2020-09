Regionali, Emiliano: "In Puglia è ancora primavera"

(LaPresse) "Voglio ringraziare tutto il popolo pugliese, perché hanno fatto una straordinaria prova di democrazia. Abbiamo fatto una campagna elettorale casa per casa, strada per strada, paese per paese, città per città e abbiamo cercato di spiegare a tutti perché fosse necessario salvare un processo politico che dura da quindici anni e che ha fatto grande questa regione. È stato un gioco di squadra. Abbiamo vinto tutti insieme e abbiamo dimostrato all'Italia che la Puglia c'è, che la Puglia ce la fa e che oggi non è il primo giorno di autunno, come qualcuno si aspettava, ma è ancora primavera. È ancora primavera pugliese!". Lo ha dichiarato Michele Emiliano, confermato presidente della Puglia, che alle Regionali ha sconfitto il candidato del Centrodestra Raffaele Fitto. (Savarese)