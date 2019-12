Regionali Emilia-Romagna, Bonaccini apre la campagna elettorale: "Grazie a Romando Prodi di essere qui"

Diecimila persone in Piazza Maggiore, a Bologna, per il comizio del governatore in carica, candidato del centrosinistra

(LaPresse) Piazza Maggiore a Bologna gremita per il comizio di Stefano Bonaccini, che ha aperto la campagna elettorale del centrosinistra per le regionali in Emilia-Romagna. Diecimila persone sono andate ad ascoltare le parole del governatore in carica. C'era anche Romano Prodi, ringraziato da Bonaccini per la sua presenza. "La nostra è una terra dove tutti devono avere uguale dignità", ha aggiunto il presidente della Regione.