Regionali, Di Maio: Per regioni al voto referente nazionale e locale

di dab

Roma, 12 nov. (LaPresse) - "Tra oggi e domani mattina partirà una mail. Per ogni regione che va al voto a maggio ci sarà un referente del gruppo regionale e uno del gruppo parlamentare che avrà il compito di proporre il percorso da seguire per le elezioni regionali (coalizioni con le civiche, candidati nelle liste, etc)". A quanto si apprende, lo avrebbe detto il capo politico M5S, Luigi Di Maio, durante l'assemblea con i deputati Cinquestelle.

