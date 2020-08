Regionali, Di Maio: Lavorare ad alleanze dove possibile

di abf

Roma, 20 ago. (LaPresse) - "Mancano poche ore alla presentazione delle liste e ritengo sia opportuno investire ogni energia per trovare degli accordi laddove sia possibile. L'ascolto dei territori, come ho ribadito in più occasioni, resta la priorità". Così Luigi di Maio in una nota.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata