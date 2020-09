Regionali, Di Maio: Cittadini con voto danno in mano chiavi ospedali

di mad

Milano, 7 set. (LaPresse) - "Ho una sensazione molto buona per quanto riguarda il sì al referendum. Per le regionali ovviamente i cittadini decideranno, in molti nelle prossime due settimane. Devono considerare che in base a chi decideranno di eleggere, decideranno a chi mettere in mano le chiavi degli ospedali della Regione, perché la Sanità è di competenza regionale. Io continuo a sostenere i nostri candidati con lealtà". Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, intervenendo a Non stop news su Rtl 102.5.

