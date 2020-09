Regionali, Di Battista: Più grande sconfitta in storia M5S

di abf

Roma, 22 set. (LaPresse) - Per le Regionali "io credo che sia stata la più grande sconfitta della storia del M5S. In Campania passiamo dal 17 al 10%, in Puglia siamo passati al 10%, in Liguria siamo andati in coalizione e siamo scesi al 7% dal 22%. In Veneto c'è stata un'enorme debacle con 0 consiglieri regionali. Parlare ora di alleanze è del tutto sbagliato". Così Alessandro Di Battista, in una diretta Facebook.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata