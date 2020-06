Regionali, De Luca: "M5s e opposizioni irresponsabili a far coincidere elezioni con apertura anno scolastico"

(LaPresse) Italia Viva appoggerà Vincenzo De Luca alle prossime regionali in Campania. Il governatore - in conferenza stampa con Ettore Rosato - ufficializza l'accordo con il partito di Renzi. "Condividiamo anche qualche valutazione critica rispetto al governo. Considero un atto di totale irresponsabilità di far coincidere le scadenze elettorali con l'apertura dell'anno scolastico", spiega il presidente della Regione Campania.