Regionali, Crimi: In Liguria temi e progetti precondizione a confronto

di dab

Roma, 6 mar. (LaPresse) - “Il percorso di confronto che avvieremo, come già ho avuto modo di chiarire, avrà come precondizione quella di mettere al centro i temi, i progetti, le azioni concrete, le cose da fare e alcuni punti imprescindibili che abbiamo già indicato”. Lo scrive in un post pubblicato su Facebook il capo politico del Movimento 5 stelle Vito Crimi.

