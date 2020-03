Regionali, Crimi: In Liguria da domani saremo promotori confronto

di dab

Roma, 6 mar. (LaPresse) - “In Liguria, la maggioranza dei votanti ha accolto la proposta di aprire una trattativa con il Partito Democratico e con altre forze civiche e politiche. A partire da domani, quindi, ci faremo promotori di un confronto aperto a tutte le realtà intenzionate a realizzare un vero cambiamento in Liguria, lavorando giorno per giorno alla rinascita di questa regione, coinvolgendo anche chi fino ad ora non ha avuto voce. Grazie a tutti gli iscritti del MoVimento 5 Stelle che hanno partecipato a queste votazioni”. Lo scrive in un post pubblicato su Facebook il capo politico del Movimento 5 Stelle, Vito Crimi.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata