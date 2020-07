Regionali, Crimi: In Campania con Ciarambino per voltare pagina

di dab

Roma, 9 lug. (LaPresse) - "Forza Valeria, tutto il Movimento è con te e con la tua squadra. Strada per strada, quartiere per quartiere, tutti insieme dobbiamo far comprendere ai cittadini campani che questa è l'occasione per voltare pagina e costruire il futuro che meritano davvero e che gli è stato sempre negato". Così il capo politico del Movimento 5 Stelle Vito Crimi in un post su Facebook a sostegno di Valeria Ciarambino candidata del Movimento 5 Stelle alle Presidenza della Regione Campania che descrive come "un'infaticabile lavoratrice, una professionista profondamente innamorata della sua terra". Ciarambino sarà impegnata in "battaglie fondamentali, come lavoro, ambiente, salute, legalità. I centri per l'impiego vanno ristrutturati, in modo da consentire il pieno incontro tra domanda e offerta di lavoro, oggi distanti anni luce. In un territorio, poi, tanto profondamente segnato dalla Terra dei Fuochi, è nostro dovere adoperare le migliori competenze e professionalità per rendere la Campania una regione virtuosa sul fronte ambientale. Grande attenzione va posta inoltre sull'emergenza abitativa, resa ancor più difficile dalla grave crisi provocata dalla pandemia, e sul cronico problema delle liste d'attesa nelle strutture sanitarie, che deve essere risolto garantendo il pieno diritto alla salute e alle cure a tutti i cittadini. E ancora, dobbiamo continuare a difendere i presidi di legalità contro il cancro della corruzione, del malaffare e della criminalità organizzata che logora amministrazioni pubbliche, enti e compromette diritti, libertà e servizi ai cittadini".

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata