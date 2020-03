Regionali, Crimi: Dopo incapacità centrodestra in Liguria tocca a noi

Roma, 6 mar. (LaPresse) - “Il centrodestra ha già dimostrato tutta la sua incapacità: non è mai riuscito a rilanciare questa splendida terra e non ha mai offerto una prospettiva per gli anni a venire. Ora tocca a noi”. Lo scrive in un post pubblicato su Facebook il capo politico del Movimento 5 Stelle, Vito Crimi, a proposito delle prossime elezioni regionali in Liguria.

