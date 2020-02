Regionali, Crimi: Costa può consentire progetto serio e condiviso

di dab

Roma, 17 feb. (LaPresse) - "Ringrazio Valeria Ciarambino per le sue coraggiose parole e per il grande rispetto e amore che ha nei confronti della sua terra. Le votazioni in rete per la scelta dei candidati alle elezioni regionali in Campania proseguiranno regolarmente. Tuttavia, concordo sul fatto che il nome di Sergio Costa potrebbe consentire la realizzazione di un serio progetto, improntato su valori di legalità e giustizia, condiviso e sostenuto da tutte le persone che hanno a cuore il futuro di questa splendida regione". Lo afferma in una nota il capo politico del Movimento 5 Stelle, Vito Crimi.

