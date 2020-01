Regionali, Conte: Parabola calante Lega, non è primo partito

di dab/ntl

Roma, 27 gen. (LaPresse) - "Avevo intravisto, già qualche mese fa, una parabola calante della Lega e mi sembra confermata, perché non è il primo partito né in Emilia Romagna, né in Calabria". Così il premier, Giuseppe Conte, davanti Palazzo Chigi, commentando i risultati delle elezioni regionali.

