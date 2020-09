Regionali, Conte: Non incideranno sul governo

di scp

Torino, 5 set. (LaPresse) - I risultati alle Regionali non avranno incidenza sul governo, "abbiamo una grande responsabilità, non possiamo certo abbandonare". Così il presidente del Consiglio Giuseppe Conte alla festa del Fatto Quotidiano. "Non possiamo abbandonare il recovery fund", ha aggiunto.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata