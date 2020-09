Regionali, Conte: Lotta impari, centrodestra unito e maggioranza in ordine sparso

di scp

Torino, 5 set. (LaPresse) - "È una lotta impari". Così il presidente del Consiglio Giuseppe Conte alla festa del Fatto Quotidiano parlando delle Regonali. "È chiaro che le forze di maggioranza, io stesso lo vedo, sono un po' in difficoltà, ma è ovvio, abbiamo un centrodestra che si presenta unito e riesce a farsi trovare pronto agli appuntamenti elettorali, e forze di maggioranza che vanno per lo più in ordine sparso", aggiunge.

