Regionali, Centinaio: Candidature ancora aperte

di mad

Milano, 13 feb. (LaPresse) - "Secondo me le candidature alle regionali non sono ancora chiuse. Finché Salvini non ci dice 'quelli sono anche i nostri candidati'...". Così a Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, Gian Marco Centinaio, senatore della Lega.

