Regionali Campania, Salvini: "Maresca? Lo stimo come uomo di giustizia"

"Catello Maresca? A me piace molto per quello che dice e quello che fa, questo non vuol dire che sia candidato della Lega e del centrodestra domani mattina". Lo ha dichiarato il leader della Lega, Matteo Salvini, in conferenza stampa a Napoli, parlando del magistrato che potrebbe candidarsi contro il governatore della Campania Vincenzo De Luca alle prossime Regionali. "Certo, se poi continua il razzismo di sinistra, perché l'unico razzismo sopravvissuto in Italia in questo momento è quello culturale della Sinistra, ecco, io penso che Napoli e la Campania non meritino i razzisti di sinistra e meritino qualcosa di meglio. Quindi, non vorrei danneggiare Catello Maresca, però lo stimo come uomo di giustizia", ha aggiunto Salvini.