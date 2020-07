Regionali Campania, Meloni: "De Luca è lo sceriffo di Notthingam"

(LaPresse) "La nuova trovata è che De Luca è uno sceriffo, secondo me è lo sceriffo di Nottingham, nel senso che mi ricorda più il tema del sopruso rispetto al territorio che non il tema della persona fa rispettare le regole, perché qui le regole non vengono rispettate affatto mi pare di capire, la regione è obiettivamente in enorme difficoltà". Così la presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, parlando da Napoli dove è andata a sostenere il candidato di centrodestra alle Regionali, Stefano Caldoro.