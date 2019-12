Regionali Campania, Mastella: "Le primarie sono il metodo più giusto"

"Continuo a sostenere che la cosa più' corretta e più giusta siano le primarie per mettere in campo il candidato che si ritiene più forte". Così il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, parlando a margine del dibattito 'Il futuro del Sud' a Napoli. "A gennaio ci sarà la Stalingrado della campagna politica", ha aggiunto Mastella riferendosi al voto in Emilia Romagna.