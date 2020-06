Regionali Campania, l'appello del M5S per le liste pulite

La candidata pentastellata Ciarambino: "Non ci siano ombre sui candidati"

“Chiediamo che nei candidati all'interno di tutte le liste non ci sia nessuno su cui gravi un'ombra o un'indagine per camorra per voto di scambio". Lo ha detto la capogruppo regionale del Movimento 5 Stelle e candidata alla presidenza della Regione Campania Valeria Ciarambino, presentando il “patto liste pulite” davanti alla sede del Consiglio regionale della Campania. "Noi lo facciamo da sempre", ha aggiunto Ciarambino che poi ha chiesto ai candidati della società civile di fare da garanti del patto.