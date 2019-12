Regionali Campania, Caldoro: "Saranno Berlusconi, Salvini e la Meloni a decidere"

"Saranno Berlusconi, Salvini e Meloni a prendere una decisione che noi rispettiamo ma c'è una discussione locale. È una decisione che deve prendere il quadro nazionale sentendo le esigenze di chi lavora sulle realtà locali ma in un equilibrio nazionale". Stefano Caldoro, capo dell'opposizione di centrodestra in Regione Campania, risponde così sulla possibilità di essere lui il candidato alla presidenza per le elezioni regionali della primavera 2020. "Ci confrontiamo e discutiamo, l'importante è costruire una squadra vincente, un programma chiaro che non è fatto di fallimenti come quelli del centrosinistra in Campania", ha aggiunto Caldoro parlando a margine del convegno "Il futuro del Sud" a Napoli.