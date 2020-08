Regionali, Caldoro: "Le tasse prima emergenza, Terra dei Fuochi un fallimento di De Luca"

Il candidato del Centrodestra alle elezioni in Campania: "Controllare i confini per fermare i contagi"

(LaPresse) Vincenzo De Luca, Stefano Caldoro e Valeria Ciarambino. I 3 candidati alle prossime regionali di settembre per la Presidenza della Regione Campania. L'attuale governatore, sostenuto dal Partito Democratico, l'ex presidente che per la terza volta sfida De Luca sostenuto dall'intero centrodestra e Valeria Ciarambino, campionessa del Movimento 5 Stelle che con i dem non ha trovato accordo per una candidatura comune. Mentre il Presidente De Luca ha rimandato ogni intervista a fine agosto, Caldoro e Ciarambino hanno risposto alle domande di LaPresse sui grandi temi della sfida elettorale in Campania, dalla controversa questione Sanità nella Regione, alla gestione dell'emergenza Covid, dall'obiettivo apparentemente prioritario e comune a tutti i candidati di 'Liste Pulite', all'annosa questione campana della gestione rifiuti e della diatriba sulla Terra dei Fuochi. Non ultimo il tema caldissimo del lavoro e delle ricette su un possibile rilancio della economia regionale, funestata da problemi endemici a cui si è sommata la contingenza della crisi scaturita dal covid