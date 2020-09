Regionali, Boccia: M5S e Iv non hanno avuto coraggio, no legame con futuro governo

di scp

Torino, 1 set. (LaPresse) - "M5S e Italia Viva non hanno avuto fino in fondo il coraggio nelle regioni al voto di allearsi con noi, quindi il governo non è rappresentato e non vedo come si possa creare un legame" tra risultato delle Regionali e futuro del governo.

Così il ministro degli Affari regionali Francesco Boccia ad Agorà Estate su Rai3. "È mancato il coraggio soprattutto al M5S in 6 regioni su 7", rimarca.

