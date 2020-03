Regionali, base M5S dice sì a trattativa con Pd in Liguria

di dab

Roma, 6 mar. (LaPresse) - Il M5S dice sì ad "aprire una trattativa con il Partito democratico e con altre forze civiche e politiche", per le prossime elezioni regionali in Liguria. Il risultato delle votazioni sulla piattaforma Rousseau non lasciano dubbi, anche se a partecipare alla consultazione sono stati 1.664 iscritti: i sì sono stati 960 (57,7% del totale), mentre i no 704 (42,3%).

