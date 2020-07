Regionali, appello del premier Conte: "Alleanza tra Pd e M5s"

Dopo il vertice di ieri con il segretario dem Nicola Zingaretti, il premier Giuseppe Conte rilancia l'idea di una corsa comune tra Pd e Cinque Stelle alle Regionali di settembre per sconfiggere il Centrodestra. "Sarebbe una sconfitta per tutti, anche per me, se non si trovasse il modo per fare un passo avanti. Basterebbe mettere da parte le singole premure", ha dichiarato Conte. "Il Movimento non si è mai sottratto al confronto nel caso in cui ci siano le condizioni per avviare percorsi condivisi, come stiamo facendo in Liguria", ha sottolineato il capo politico ad interim dei Cinque Stelle Vito Crimi.