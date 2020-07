Regionali, Acquaroli: Querelo Zingaretti, racconta menzogne

di mad

Milano, 18 lug. (LaPresse) - “Ho dato mandato ai miei legali di querelare per diffamazione il presidente del Pd, Nicola Zingaretti. Ogni giorno continua a raccontare menzogne sul mio conto, dichiarando che avrei 'organizzato iniziative per ricordare la marcia su Roma', segno che non abbia alcuna idea di cosa stia parlando. Lo sfido a dimostrare quanto sostiene di fronte ai giudici in tribunale. Ora basta”. Così in una nota il deputato di Fratelli d'Italia, Francesco Acquaroli, candidato del centrodestra alla Presidenza della Regione Marche.

