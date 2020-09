Regionali, 4a proiezione Opinio-Rai: in Liguria lista Toti prima con il 20,2%

di mad

Milano, 21 set. (LaPresse) - Nelle quarte proiezioni del Consorzio Opinio Italia per Rai in Liguria, con una copertura campione del 61%, la lista 'Cambiamo con Toti' è in testa con il 20,2%. Segue il Pd-Art. 1 con il 19,7%, poi la Lega con il 17,5%, Fratelli d'Italia con l'11,7%, M5S al 8,1%, Lista Sansa Presidente al 7,2%, Forza Italia al 6,1%.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata