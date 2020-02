Regeni, legale: Genitori avvertiti tardi, si poteva agire

di egr/vln

Roma, 4 feb. (LaPresse) - "Giulio è stato preso il 25, la notizia l'hanno ricevuta il 27 gennaio. Questo non è normale. Tante cose si potevano fare in due giorni". Così l'avvocata Alessandra Ballerini, legale della famiglia Regeni, in audizione in commissione d'inchiesta a San Macuto. "Loro partono da soli a loro spese per l'Egitto e non vengono messi in sicurezza", aggiunge.

