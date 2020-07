Regeni, Guerini: Preoccupati da mancanza passi avanti collaborazione Egitto

di dab

Roma, 28 lug. (LaPresse) - "Siamo tutti preoccupati dei passi avanti che non sono stati fatti in ambito della collaborazione giudiziaria, anche in presenza di un impegno molto forte della Procura di Roma". Lo ha detto il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, in audizione davanti alla commissione d'inchiesta sulla morte di Giulio Regeni, il ricercatore italiano ucciso al Cairo nel 2016.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata