Regeni, la Camera sospende i rapporti con il Parlamento egiziano

Fico: "Stop fino a quando non ci sarà una svolta vera nelle indagini". Dubbi di Conte: "Non so perché abbia preso questa decisione"

Il presidente della Camera, Roberto Fico, ha comunicato oggi durante la conferenza dei capigruppo della Camera la decisione di interrompere i rapporti parlamentari con l'Egitto, fino a quando non si arriverà ad una svolta nelle indagini sulla morte del ricercatore Giulio Regeni. Tutti i gruppi parlamentari hanno aderito alla proposta.

"Con grande rammarico - ha dichiarato Fico - annuncio ufficialmente che la Camera dei deputati sospenderà ogni tipo di relazione diplomatica con il Parlamento egiziano, fino a quando non ci sarà una svolta vera nelle indagini e un processo che sia risolutivo".

Sul punto sembra perplesso il premier Giuseppe Conte, che da Buenos Aires ha commentato così la notizia: "Non ho parlato con Fico, non so per quale ragione abbia deciso così. Io a Palermo ho avuto un incontro bilaterale con Al Sisi, trattando anche il tema dell'indagine su Regeni. Abbiamo ribadito la necessità di giungere alla verità, lui mi ha confermato che è anche una priorità per loro".

Nel frattempo la procura di Roma ha fatto sapere che formalizzerà a breve le prime iscrizioni nel registro degli indagati nell'ambito del procedimento. Stando a quanto si apprende da fonti giudiziarie, al termine dell'incontro tra inquirenti italiani ed egiziani avvenuto mercoledì al Cairo alla presenza del procuratore generale della Repubblica Araba d'Egitto Nabeel Sadek e del pm Sergio Colaiocco, l'iscrizione nel registro degli indagati riguarderà una decina tra poliziotti e ufficiali della National Security egiziana, e per i magistrati di piazzale Clodio rappresenta, a questo punto dell'inchiesta, un passaggio non più rinviabile.

