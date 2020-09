Referendum, Verini: Pd decisivo per Sì, rafforza iter riforme

di abf

Roma, 21 set. (LaPresse) - "Credo che il risultato del referendum, la cui tendenza sembra confermata dopo le prime proiezioni, ci autorizzi a dire che il cammino delle riforme potrà essere rafforzato e velocizzato". Lo ha detto il tesoriere del Pd, Walter Verini,

"Oltre un terzo degli Italiani ha votato Sì, noi come Pd pensiamo di aver dato un contributo importante, decisivo a questo sì, un Sì riformista, un sì di cambiamento, l'esatto contrario al sì populista. Dentro al No c'erano anche delle ragioni che il partito e la direzione aveva compreso e fatte proprie. Il Sì al referendum per il taglio dei parlamentari è il carburante propulsivo per le riforme necessarie", ha aggiunto.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata