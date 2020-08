Referendum, Provenzano: Voterò sì, passaggio obbligato per Pd

di abf

Roma, 27 ago. (LaPresse) - Alla domanda di Vicaretti su come voterà al prossimo referendum per la riduzione del numero dei parlamentari, il Ministro per il mezzogiorno e la coesione territoriale, Giuseppe Provenzano ha risposto: “voterò sì, mi sembra un passaggio obbligato per il Partito Democratico, sono quarant'anni che il centro sinistra avanza la proposta di riduzione del numero dei parlamentari. Non vorrei che alcuni nel PD stiano scambiando il referendum come il congresso interno al Partito Democratico e francamente trovo un po' singolare che ci siano alcuni alfieri del fronte del no che sono gli stessi che nel 2016 votavano sì sotto lo slogan tagliamo i politici”.

