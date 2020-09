Referendum, Di Maio: Segnale positivo, è vittoria del popolo

di abf

Roma, 21 set. (LaPresse) - "Gli italiani hanno detto sì in maggioranza sì al taglio dei parlamentari. E' un segnale positivo di riavvicinamento tra politica e cittadini, per la prima volta le proposte delle due parti coinvidevano. Il risultato non era scontato, è una vittoria di tutti, di tutto il Paese. E' una vittoria del popolo". Così Luigi Di Maio, in una dichiarazione alla Camera.

