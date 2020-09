Referendum, Di Maio: "Scelta tra futuro e preistoria. Votiamo Si per il cambiamento"

Il ministro degli Esteri a Napoli per chiusura campagna della candidata M5s alle regionali

(LaPresse) Luigi Di Maio a Napoli per la chiusura della campagna elettorale della candidata M5s a governatrice della Campania Valeria Ciarambino. "Una scelta tra futuro e preistoria, votiamo Si per il cambiamento", spiega il ministro degli Esteri a proposito del referendum sul taglio dei parlamentari del 20 e 21 settembre. E sulla legge elettorale avverte: "No a paracadutati e voltagabbana"